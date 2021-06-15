Жуткую находку обнаружила сотрудница ЖЭКа в техническом помещении одного из многоэтажных домов в Киеве. В мусоропроводе дома на улице Шулявской выявили тело человека.
Об этом сообщает Telegram-канале dtp.kiev.ua
По предварительным данным, труп мужчины был замотан в одеяло, и он там пролежал не менее пяти дней.
"Вонь, доносящийся на улицу и подъезд настолько невыносима, что следователи не могут зайти внутрь и осмотреть тело на наличие на нем признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по одной из версий, тело принадлежит мужчине без определенного места жительства, который временно ютился в техническом помещении дома.
Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве из озера Тельбин, что в Днепровском районе столицы, достали тело женщины.
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