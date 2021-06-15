По предварительным данным, труп мужчины был замотан в одеяло

Жуткую находку обнаружила сотрудница ЖЭКа в техническом помещении одного из многоэтажных домов в Киеве. В мусоропроводе дома на улице Шулявской выявили тело человека.

Об этом сообщает Telegram-канале dtp.kiev.ua

По предварительным данным, труп мужчины был замотан в одеяло, и он там пролежал не менее пяти дней.

"Вонь, доносящийся на улицу и подъезд настолько невыносима, что следователи не могут зайти внутрь и осмотреть тело на наличие на нем признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по одной из версий, тело принадлежит мужчине без определенного места жительства, который временно ютился в техническом помещении дома.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве из озера Тельбин, что в Днепровском районе столицы, достали тело женщины.

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Автор: Анастасия Горбачева