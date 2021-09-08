Его удалось задержать прохожим.

На столичном проспекте Победы вечером в среду был замечен неадекватный парень, который бегал по крышам авто, стоявших в пробке.

Соответствующее видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Это что за очередной тик-токер бегает по чужим машинам?",- написал автор сообщения.

Впоследствии стало известно о задержании молодого человека прохожими.

"Оказывается, что лицо, которое прыгало по автомобилям, задержали неравнодушные граждане. Говорят, что либо психоз какой-то, либо перебрал с наркотой... так или иначе, повреждено около 10 автомобилей. Допрыгался", - говорится в сообщении.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Ранее сегодня на Киевщине неизвестные разбили авто правозащитника Павла Лисянского и прикрепили на капот мертвой летучей мыши. Пострадавший уточнил, что из машины ничего не украли.

Как сообщал УНИАН, в Киеве водители мусоровоза и трамвая не поделили дорогу и устроили драку.

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Автор: Иван Бойко