Свидетелями инцидента стали другие водители.

В Киеве произошла драка между водителями мусоровоза и трамвая из-за того, что они не смогли разминуться на дороге. Судя по видео с места происшествия, первый водитель выехал на трамвайные рельсы.

Об этом сообщает "Оперативная Украина инфо".

Инцидент произошел сегодня вечером около 17:40 на улице Дегтяревской в Шевченковском районе. После того, как водители не смогли поделить дорогу, они начали выяснять отношения на кулаках. Свидетелями этой ситуации стали другие водители - они начали подавать звуковые сигналы, поскольку не могли проехать через затор.

Чем завершился конфликт не сообщается.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Харькове трое парней напали на работников коммунальной службы. Дерзкий инцидент показали на видео.

До этого в Киеве водитель мусоровоза решил оригинально наказать другого автолюбителя, который нарушил правила парковки и поставил автомобиль рядом с мусорными баками.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Юрий Годован