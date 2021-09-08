Хакеры уже "слили" в интернет программное обеспечение для беспилотных поездок на электрокаре.

Пока автомобильная компания Tesla продолжает испытания своей системы автопилота Full Self-Driving (FSD), она уже просочилась в открытый доступ и как следствие испытывается в различных странах, в том числе и Украине.

Об этом сообщает Electrek.

Один из автопилотов установили на машину Tesla в Киеве - тест-драйв программе решили устроить в самом центре украинской столицы.

Видео испытаний были опубликованы на одном из YouTube-каналов:

Блогеры решили отправить свой электрокар от красного корпуса КНУ (ул. Владимирская) до Львовской площади.

Читайте такжеВ Норвегии автопилот Tesla спас пьяного водителя от возможной аварии (видео)И хотя программное обеспечение столкнулось с некоторыми трудностями в плане восприятия окружающей среды, автопилот достойно справился с рядом ситуаций в незнакомом городе.

В частности, у FSD не возникло проблем с распознаванием сигналов светофора, дорожной разметки, поворотами на перекрестках и маневрами со встречными автомобилями.

Журналисты отмечают, что автор видео пользовался версией прошивки 8.2 FSD Beta, хотя в Украине Tesla свое программное обеспечение еще не выпустила.

Откуда у украинцев появилась "серый" автопилот, они не уточнили, но источники издания заявили об утечке файлов бинарных прошивок Tesla FSD Beta, которые были распространены хакерами.

Напомним, ранее другие владельцы автомобилей Tesla пожаловались на то, что во время езды в ночное время авто странно реагируют на Луну.

Автор: Станислав Кожемякин