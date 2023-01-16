Частные предприниматели поставляли продукты в более чем 45 воинских частей. Только за полгода войны в 2022 году они получили военных подрядов более чем на 2 млрд грн.

В Днепропетровской области Государственное бюро расследований (ГБР) накрыло схему масштабного хищения продуктов питания для военных ВСУ.

"Сотрудники ГБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначавшиеся для Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Как уточнили в ГБР, частное предприятие поставляло продукты в более чем 45 воинских частей. Только за полгода войны в 2022 году оно получило военных подрядов более чем на 2 млрд грн.

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"В документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции они перепродавали через сеть посредников", - сообщили детали в ГБР.

Отмечается, что во время масштабной спецоперации сотрудники ГБР провели почти 70 обысков. В результате обысков найдено 7 тонн продуктов, готовых к перепродаже и почти 4 млн грн в разной валюте.

В сообщении уточняется, что изъятые продукты передадут ВСУ. Также, с целью возмещения убытков изъяты десятки автомобилей на которых перевозили краденые продукты, а также черновая документация, подтверждающая преступную схему.

Сейчас одному из представителей фирмы сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос относительно сообщения о подозрении другим фигурантам.

Деятельность ГБР

Следователи ГБР сообщили о подозрении 5 лицам, которые организовали масштабную схему выдачи незаконных разрешений на оружие.

Также ГБР взялось за сотрудников Киевской таможни ДФС, которых подозревают в участии в преступном сговоре с менеджментом одного из предприятий Киевской области с целью незаконного получения компенсации НДС.

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