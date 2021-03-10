Следствие уже установило более 800 фактов незаконной выдачи разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного оружия, а также устройств несмертельного действия.

Следователи ГБР сообщили о подозрении 5 лицам, которые организовали масштабную схему выдачи незаконных разрешений на оружие.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного бюро расследований.

"Следователи ГБР при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины, а также при взаимодействии ДВБ Нацполиции, сообщили о подозрении 5 лицам, которые организовали масштабную схему выдачи незаконных разрешений на оружие", - говорится в сообщении.

По данным следствия, один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции создал и возглавил преступную группу. В нее входили работники разрешительных систем ГУ Нацполиции в некоторых областях, работники и владельцы магазинов по продаже оружия.

"Участники группы за деньги, вопреки установленному законом порядку, осуществляли оформление и выдачу гражданам разрешений на приобретение и хранение оружия различного типа, а также продлевали сроки действия разрешений на хранение и ношение оружия", - рассказали в ГБР.

Стоимость "услуги" за получение одного разрешения составляла 5-10 тыс. грн, а в течение месяца чиновники оформляли более 200 таких незаконных разрешений.

"Сейчас следствием установлено более 800 фактов незаконной выдачи разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного оружия, а также устройств, снаряженных резиновыми или аналогичными снарядами несмертельного действия. В настоящее время продолжается проверка законности выдачи свыше 2 тыс. разрешений владельцам оружия", - говорится в сообщении.

В ходе расследования одновременно было проведено более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в транспортных средствах участников схемы.

Изъяты разрешения на владение и приобретение оружия, личные дела владельцев оружия, бланки, штампы, печати, денежные средства, оружие и патроны к нему без разрешений.

"Сообщено о подозрении пяти лицам: одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции, одному из руководителей отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Донецкой области; работнику отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Харьковской области; основателю и директору оружейного магазина в Киевской области", - сообщили в Бюро.

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Действия участников преступной группы квалифицированы по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Выдача разрешений на оружие в Украине: что было раньше

В начале марта стало известно, что в Украине разоблачили схему выдачи разрешений на оружие. Из-за этого была расформирована разрешительная служба. В полиции анонсировали масштабную проверку украинцев. "Разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие", - рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Более двух тысяч разрешений, которые были выданы с нарушениями, будут аннулированы, оружие изъято.

Глава Нацполиции подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы. Сейчас завершается формирование нового подразделения с другими работниками.

Из-за расформирования разрешительной службы в Украине приостановили выдачу и оформление разрешений на оружие.

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Автор: Таня Поляковская