В Киеве на девушку упало дерево, ее забрала скорая (видео)

Пострадавшую госпитализировали, о ее состоянии пока не сообщается.

На улице Гарматной в Киеве (Соломенский район) прохожая девушка получила травму из-за падения дерева.

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О происшествии сообщает dtp.kiev.ua. Очевидцы записали видео на месте событий, на нем можно видеть, что медики и прохожие оказывают девушке помощь.

Пострадавшую госпитализировали, о ее состоянии пока не сообщается.

Ранее в Белой Церкви после ссоры с гражданской женой мужчина выбросил из окна 5-летнего мальчика.

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