В Киеве на девушку упало дерево, ее забрала скорая (видео)
20:40, 16 июня 2020Происшествия
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Пострадавшую госпитализировали, о ее состоянии пока не сообщается.
В Киеве дерево чуть не убило девушку / Скриншот из видео
На улице Гарматной в Киеве (Соломенский район) прохожая девушка получила травму из-за падения дерева.
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О происшествии сообщает dtp.kiev.ua. Очевидцы записали видео на месте событий, на нем можно видеть, что медики и прохожие оказывают девушке помощь.
Пострадавшую госпитализировали, о ее состоянии пока не сообщается.
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