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В Киеве на девушку упало дерево, ее забрала скорая (видео)

20:40, 16 июня 2020
Происшествия
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В Киеве дерево чуть не убило девушку / Скриншот из видео

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О происшествии сообщает dtp.kiev.ua. Очевидцы записали видео на месте событий, на нем можно видеть, что медики и прохожие оказывают девушке помощь.

Пострадавшую госпитализировали, о ее состоянии пока не сообщается.

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