Во время рытья тоннеля для прокладки силового электрокабеля погиб монтажник.

В Киеве в результате обвала грунта погиб монтажник.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Читайте такжеВ Киеве возле супермаркета произошла массовая драка (видео)

Как отмечается, инцидент произошел на ул. Вышгородской в Оболонском районе столицы. Там на территории одного из жилых домов произошел обвал грунта, под которым оказался человек.

Как оказалось, во время рытья тоннеля для прокладки силового электрокабеля, был завален песком монтажника.

Спасатели сразу приступили к деблокированию пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента.

"К сожалению, мужчина 1960 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Бойцы изъяли тело мужчины и передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская