В Киеве за разбойное нападение задержали мужчину, который угрожал ножом женщине с трехлетним мальчиком.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"16 ноября подозреваемый увидел на улице женщину с трехлетним ребенком, которые возвращались из магазина. Злоумышленник подбежал к ним и нанес удар рукой по голове сначала женщине, а затем ребенку, после чего потребовал у потерпевшей деньги. С целью запугивания нападающий приставил к женщине нож. Осознавая опасность для себя и ребенка, женщина начала сопротивляться, чего не ожидал нападающий. Воспользовавшись его замешательством, потерпевшая вместе с сыном скрылись с места происшествия", - рассказали в прокуратуре.
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Злоумышленника задержали неподалеку от места совершения преступления.
Следователи Подольского управления полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса. По факту совершения разбойного нападения мужчина уведомлен о подозрении.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
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