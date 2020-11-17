Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В Киеве за разбойное нападение задержали мужчину, который угрожал ножом женщине с трехлетним мальчиком.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"16 ноября подозреваемый увидел на улице женщину с трехлетним ребенком, которые возвращались из магазина. Злоумышленник подбежал к ним и нанес удар рукой по голове сначала женщине, а затем ребенку, после чего потребовал у потерпевшей деньги. С целью запугивания нападающий приставил к женщине нож. Осознавая опасность для себя и ребенка, женщина начала сопротивляться, чего не ожидал нападающий. Воспользовавшись его замешательством, потерпевшая вместе с сыном скрылись с места происшествия", - рассказали в прокуратуре.

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Злоумышленника задержали неподалеку от места совершения преступления.

Следователи Подольского управления полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса. По факту совершения разбойного нападения мужчина уведомлен о подозрении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

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Автор: Юлия Петриченко