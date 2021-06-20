Окровавленная пострадавшая записывала видео, показывая подписчикам свои травмы.

В Киеве автомобиль сбил молодую блогершу. Девушка после аварии начала сразу записывать новый шок-контент для Instagram.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Видео, которое для инстаграма сняла потерпевшая, обнародовали в сети. На нем девушка лежит вблизи места аварии с разбитой головой и сломанной конечностью, и говорит, что ей очень больно.

"О времена, о нравы! Девушку Дашу сбил автомобиль, а она сразу контент пилит для своей инсты», – говорится в подписи к видео.

Окровавленная пострадавшая записывала видео, показывая подписчикам свои травмы.

"Мне очень больно в ноге, у меня очень болит нога", - говорила она.

В то же время уверяла, что все хорошо.

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Автор: Денис Прядко