В Киеве автомобиль сбил молодую блогершу. Девушка после аварии начала сразу записывать новый шок-контент для Instagram.
Об этом сообщает «Киев Оперативный».
Видео, которое для инстаграма сняла потерпевшая, обнародовали в сети. На нем девушка лежит вблизи места аварии с разбитой головой и сломанной конечностью, и говорит, что ей очень больно.
"О времена, о нравы! Девушку Дашу сбил автомобиль, а она сразу контент пилит для своей инсты», – говорится в подписи к видео.
Окровавленная пострадавшая записывала видео, показывая подписчикам свои травмы.
"Мне очень больно в ноге, у меня очень болит нога", - говорила она.
В то же время уверяла, что все хорошо.
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