Сейчас его разыскивают.

В Киеве сбежал из-под стражи злоумышленник, подозреваемый в изнасиловании.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, публикуя фото беглеца.

"Подольским управлением полиции за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, разыскивается Замятин Евгений Владимирович, 12.06.1986 года рождения, который 06.07.2021 совершил побег из-под стражи", - говорится в сообщении.

Подозреваемому на вид - 35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, был одет в серую футболку, синие джинсы и темные кроссовки. Злоумышленника сейчас ищут.

"Уважаемые граждане! Если кто-то владеет информацией о месте нахождения данного гражданина, просим незамедлительно сообщить по номерам телефонов 097-893-84-14, 063-431-73-74 или на спецлинию 102", - сообщили в полиции.

Как уточняет "Киев Оперативный", злоумышленник нигде не работает, не имеет постоянного места жительства, является уроженцем Крыма. Побег он совершил ночью.

"Указанное существо совершило уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 152 УК Украины (совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица, которое не достигло четырнадцати лет)", - отмечается в сообщении.

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Автор: Юрий Годован