Подозреваемых задерживали со спецназом.

Полицейские Киева задержали иностранку и двух украинцев за похищение и избиение гражданина Латвии. Причиной такого поступка стало то, что мужчина якобы не вернул 15 000 фунтов стерлингов "долга".

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований.

Организатором преступления оказалась подруга похищенного мужчины.

"После прилета 15 июня в Киев мужчина и женщина приехали к дому, где их ждали двое неизвестных. В ходе общения незнакомцы, сообщили, что тот якобы задолжал деньги их совместной знакомой", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПолиция сорвала попытку убийства владельца украинских магазинов Nike – его "заказала" жена

Злоумышленники сутки избивали похищенного мужчину, требуя перечислить более 15 000 фунтов стерлингов и написать расписку о долге. Его отпустили только после того, как он выполнил все условия похитителей.

16 июня гражданин Латвии обратился в полицию, а уже 17 июня подозреваемых задержали со спецназом. Ими оказались 49-летняя гражданка Великобритании и двое украинцев.

По данному факту открыто уголовное дело по части 2 статьи 146 "Незаконное лишение свободы человека", части 2 статьи 187 "Разбой" и части 2 статьи 189 "Вымогательство" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, трое мужчин в Чертковском районе Тернопольской области похитили 22-летнего соседа, жестоко его избили, угрожали утопить и заставляли молиться. Мужчины таким экстравагантным способом пытались отучить односельчанина пить алкоголь.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева