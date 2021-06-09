Пострадавшего доставили в реанимацию с поломанными ребрами и пробитым легким

Трое мужчин в Чертковском районе Тернопольской области похитили 22-летнего соседа, жестоко его избили, угрожали утопить и заставляли молиться. Мужчины таким экстравагантным способом пытались отучить односельчанина пить алкоголь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

По данным правоохранителей, трое жителей села выманили потерпевшего из дома под предлогом пообщаться и выпить алкоголь, но когда он подошел к своим знакомы, то они жестоко избили его и затолкали багажник машины. Его около часа возили в авто, после чего вывезли к реке, где угрожали привязать кирпич к ногам и утопить, а также заставляли молиться.

В результате 22-летнего пострадавшего забрали в реанимацию с переломами восьми ребер, пробитыми легкими и другими травмами.

Полиция нашла одного "воспитателя", который частично признал вину, а еще двух ищут. Задержанному сообщили подозрение по статьи 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и статьи 122 "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Horbacheva Anastasia