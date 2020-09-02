На записи видно, что густой дым идет с верхних этажей высотки.

В Киеве горит одна из башен Taryan Towers на Печерске.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев сейчас".

На записи видно, что густой дым идет с верхних этажей высотки.

Как отмечают очевидцы, пожар сопровождается большим количеством черного дыма. Горит в районе последних, 24 и 25 этажей.

Напомним, в апреле 2020 года Верховный суд Украины подтвердил решения судов предыдущих инстанций по иску Министерства культуры к компании Познякижилстрой, входящей в Taryan Group бизнесмена Артура Мхитаряна, отклонив претензии Министерства к строительству жилого комплекса Taryan Towers в Киеве.

В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал противоправными претензии Министерства культуры к компании Познякижилстрой. В сентябре 2019 года Шестой апелляционный административный суд Киева подтвердил это решение.

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Автор: Денис Прядко