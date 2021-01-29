На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и врачи.

Вечером в пятницу, 29 января, в Киеве несовершеннолетний парень попал под электричку. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Читайте такжеВ Киеве двое "зацеперов" залезли на вагон метро, остановив движение поездов по мосту (видео)Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщение о трагедии поступило в полицию около 20:00.

«Неизвестный попал под электропоезд на улице Евгения Сверстюка, что в Днепровском районе столицы. Предварительно полицейские установили, что юноша переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, в результате машинист поезда не успел затормозить», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и врачи. По окончании проверки будет дана правовая квалификация события.

Как пишут в Facebook на странице сообщества dtp.kiev.ua, по информации очевидцев, электричка насмерть сбила 18-летнего парня.

«В столице на Русановке погиб парень, который перебегал железнодорожные пути перед электричкой. По словам очевидца, парень успел отскочить, чтобы не попасть под колеса, но ударило. Смерть наступила мгновенно», - говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН