В Гостомеле неизвестные срезали со стены граффити британского уличного художника Бэнкси.
Местные жители хотели сохранить кусок стены, на котором был рисунок, за стеклом, сообщил Сергей Жук на своей странице в социальной сети Facebook. Автор изобразил женщину в противогазе, которая стоит с огнетушителем возле сгоревшей квартиры.
"Только что на наших глазах вандалы срезали известное произведение Бэнкси", - написал Жук 2 декабря.
В комментариях мужчина отметил, что вандалов задержали. По его словам, это были "молодые обеспеченные люди".
Граффити Бэнкси в Украине
Недавно известный художник-аноним опубликовал в своем Instagram видео, снятое во время его тайного визита в Украину в ноябре.
Известно, что мужчина создал семь муралов в Киеве, Бородянке и Ирпене. Рисунки появились на разрушенных в результате нападения Российской Федерации зданиях.
Ранее сообщалось, что к работы Бэнкси в Киеве неизвестны дорисовали казака с презервативом. Рисунок появился на улице Житомирской.
Как сообщал УНИАН, в марте в Лондоне выставили на аукцион антивоенную картину Бэнкси "Вапкѕу's CND Soldiers, unsigned". Полученные средства должны были передать больнице Охматдет, которая занимается лечением детей.