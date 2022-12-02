В Гостомеле неизвестные срезали со стены граффити британского уличного художника Бэнкси.

Местные жители хотели сохранить кусок стены, на котором был рисунок, за стеклом, сообщил Сергей Жук на своей странице в социальной сети Facebook. Автор изобразил женщину в противогазе, которая стоит с огнетушителем возле сгоревшей квартиры.

"Только что на наших глазах вандалы срезали известное произведение Бэнкси", - написал Жук 2 декабря.

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В комментариях мужчина отметил, что вандалов задержали. По его словам, это были "молодые обеспеченные люди".

Граффити Бэнкси в Украине

Недавно известный художник-аноним опубликовал в своем Instagram видео, снятое во время его тайного визита в Украину в ноябре.

Известно, что мужчина создал семь муралов в Киеве, Бородянке и Ирпене. Рисунки появились на разрушенных в результате нападения Российской Федерации зданиях.

Ранее сообщалось, что к работы Бэнкси в Киеве неизвестны дорисовали казака с презервативом. Рисунок появился на улице Житомирской.

Как сообщал УНИАН, в марте в Лондоне выставили на аукцион антивоенную картину Бэнкси "Вапкѕу's CND Soldiers, unsigned". Полученные средства должны были передать больнице Охматдет, которая занимается лечением детей.

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