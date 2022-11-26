Женщина защищала своего внука, дети поссорились, а взрослая решила вмешаться.

В Киеве женщина силой и грубостью пыталась "воспитывать" чужого ребенка. Она толкнула мальчика в спину, тот упал на металлические ворота и получил ушиб грудной клетки.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции Киева, инцидент произошел в начале сентября. Сейчас женщине сообщили о подозрении, ей грозят исправительные работы.

Так, в полицию обратилась жительница столицы, которая сообщила, что ее малолетнего сына толкала женщина. В результате ребенок получил ушиб.

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"Заявительница рассказала правоохранителям, что на улице между его сыном и еще одним парнем произошел конфликт, который сверстники уладили самостоятельно, но бабушка малолетнего догнала ее сына и толкнула в спину. В результате парень упал на металлические ворота и получил ушиб грудной клетки. Правоохранители задокументировали преступление и начали поиск обидчицы", - сообщили в полиции.

Впоследствии женщину, которая силой "воспитывала" чужого ребенка, нашли. Ею оказалась уроженка Киевской области, 1964 года рождения, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Полиция уже начала уголовное производство по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины об умышленном нанесении удара, побоев или совершении других насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений.

За содеянное женщине грозит до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы до двухсот часов, или исправительные работы сроком до одного года. В полиции добавили, что меру наказания для женщины изберет суд.

Инциденты с детьми: несчастные случаи и жестокость взрослых

Ранее УНИАН уже сообщал, что Киевщине водитель подшофе сбил на смерть 12-летнего мальчика из семьи переселенцев. Семья ребенка уехала из Херсонщины.

А в Одесской области мужчина перепутал ребенка с лисой и подстрелил ее из ружья. 13-летний ребенок получил огнестрельное ранение ног и брюшной полости.

Кроме этого, недавно на Ровенщине мужчина бросил гранату на детской площадке. Пострадал ребенок и взрослые.

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