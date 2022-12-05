Жители и гости столицы используют станции метрополитена как укрытие.

Метро в Киеве 5 декабря работает в ограниченном режиме. Жители и гости столицы используют станции метрополитена как укрытие во время ракетной атаки российских оккупантов по Украине.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщил, что киевское метро работает в ограниченном режиме, а высадка пассажиров производится только на станциях, где большого количества людей.

"На некоторых станциях столичного метро высадка пассажиров пока может не производиться из-за большого количества людей на подземных станциях. Жители и гости столицы используют метрополитен как укрытие. Воздушная тревога в Киеве продолжается", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Также напомним, что во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам.

Ракетный удар по Украине 5 декабря - что известно

В понедельник, 5 декабря, российские оккупанты нанесли новый ракетный удар по городам Украины. В течение часа – с 12:40 до 13:40 – воздушная тревога зазвучала в каждой из областей, за исключением Крыма.

Известно о работе ПВО в нескольких областях. СМИ сообщат о взрывах на Черкасщине и в Одессе, но подтверждения информации еще не было.

Кроме того, жители Южной пальмиры остались без света и воды, а также возникли проблемы со связью.

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