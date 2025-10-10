10 октября ожидается гроза.

На пятницу, 10 октября, в Харькове объявили повышенный уровень небещпечности из-за грозы. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных явлениях объявлено и для жителей Харьковской области.

"Днем 10 октября по городу и области ожидается гроза", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

10 октября на Харьковщине ожидается облачная погода. По области временами будет идти дождь. Ночью и утром местами туман с видимостью 200-500 метров, днем местами возможны грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха +12...+17°. В Харькове сегодня также будет дождь, утром туман с видимостью 200-500 м. Столбики термометров покажут +14...+16°.

11 октября будет преобладать облачная погода, местами небольшой дождь. Ветер западный усилится до 7-12 м/с. Температура ночью +6...+11°, днем +10...+15°.

12 октября на Харьковщине будет облачно. Ночью ожидается дождь, днем - местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +5...+10°, днем +8...+13°.

13 октября также преимущественно облачно. Ожидается дождливая погода. Ветер 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4...+9°, днем +7...+12°.

14 октября на Харьковщине будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер 9-14 м/с. Температура ночью +2...+7°, днем +7...+12°.

