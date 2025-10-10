Если в ваших жилах течет ведьминская кровь, можно изменить свою жизнь.

Многие женщины верят в магию - и речь идет не только о том, чтобы наизусть знать сериал "Все женщины ведьмы", но и о том, чтобы влиять на свою жизнь. Узнайте, как понять - что в роду были маги, и активировать свою силу.

Ранее мы рассказывали, какая дата рождения у гениев.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Как определить - были ли в роду ведьмы

Таролог и эксперт по жизненным стратегиям Natalis Domini в комментарии УНИАН рассказала, как узнать - что в роду были ведьмы. По ее словам, родовая сила может передаваться по крови. Также силу можно передавать в дар - то есть ее может получить тот человек, которого ведьма или целитель сам выберет.

Одни из явных признаков того, что у человека могут быть магические способности, -родимые пятна или родинки в форме круга, треугольника или квадрата, родинки в зоне чакр, а также плеч, шеи и подмышек. Геометрические фигуры на теле могут быть проявлением янтр (сакральных символов), которые символизируют различные стихии.

Также она объяснила, как понять что у тебя в роду были маги, и какие именно - какой силой обладали. Эксперт считает - если в роду была какая-то фигура, о которой все вспоминают, то, возможно, именно она имела силу. У таких людей могли быть какие-то заговоры, рецепты отваров, настоев. Возможно, они делали мази или настойки с мухоморами. Силу могла иметь, к примеру, бабушка, которая любила общаться с животными. Еще магические способности мог иметь человек, который часто ходил в лес, - возможно, там он что-то практиковал.

Если вы узнали, к примеру, что ваша прабабушка заговорами влияла на состояние людей или руками снимала боль, исцеляла, лечила свечами, молитвами, отливками, принимала роды (раньше повитухами были те, кто имел какие-то магические способности), то это будет свидетельствовать о том, что у вас в роду была сила. Сила может по-разному проявляться, но она едина, просто могут быть разные пути ее реализации на практике.

Человек может понять, уверен таролог, что ему передались магические способности, по своим снам. Он может видеть во снах людей, которые недавно умерли. К примеру, еще три или девять дней не прошли с момента смерти человека, а он вам снится. Это означает, что покойному легче всего было с вами связаться, потому что вы имеете активное астральное видение, можете тонко чувствовать нематериальное.

Еще признаком склонности к магии является то, что человек хорошо помнит свои сны, может их трактовать, и имеет способность объяснять значение сновидений других людей. Также один из признаков того, что человек может развить в себе силу, - очень высокий уровень эмпатии (способность чувствовать эмоции, чувства других людей, сочувствовать), способность чувствовать природу, "считывать" вайб событий.

Если у человека есть сила, это видно по его глазам. У пробужденного человека глаза будто светятся, и он не боится смотреть в глаза другим.

Как узнать были ли в роду маги и активировать силу

Natalis Domini говорит, что после того как вы поняли, как узнать - что в роду были ведьмы, можно сделать практику, чтобы активировать силу, например, своей прабабушки. Если вы выяснили, что ваша родственница занималась какими-то магическими практиками, то можно сделать вот такой ритуал поминовения: можно взять фотографию родственницы, какую-то ее вещь или просто держать в голове ее образ, зажечь свечу, положить благовония мирра (они привлекают духов умерших, предков рода), поставить стакан вина или какие-то сладости, провести ментальный диалог. Этот ритуал можно провести на могиле или дома в месте, где вас не будут трогать, за застеленным столом.

Если человек действительно видит в себе какую-то тягу к мистическому, то благодаря этому ритуалу он имеет шанс восстановить связь с душой своей прабабушки, и родственница может даже с того света начать ее обучать. Если у человека восстановилась связь с родственницей, он начал идти по пути воплощения в жизнь своей силы, то потом в его жизни мистическим путем должна произойти инициация. У каждого инициация разная - к примеру, Вангу ударила молния, она потеряла зрение, и после этого активировался ее третий глаз. Кто-то - впал в кому, а потом вышел из нее обновленным и уже не смог воспринимать этот мир по-старому. Инициация не обязательно должна быть трагической, это происходит по-разному. Возможно, человек просто попадет в святое место или встретит своего гуру, и это поможет ему активировать силу.

Вас также могут заинтересовать новости: