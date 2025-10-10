Сейчас проводятся работы по восстановлению энерго- и водоснабжения, чтобы в максимально сжатые сроки ситуацию исправить.

В Киеве восстановление водоснабжения произойдет в течение ближайших часов.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев в эфире Киев24. Он отметил, что россияне нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Киева.

Пантелеев добавил, что всю ночь были тревоги, потому энергетики, коммунальщики и другие работники были в укрытиях и не могли приступить к работе. Но сейчас проводятся работы по восстановлению энерго- и водоснабжения, чтобы в максимально сжатые сроки исправить ситуацию.

Видео дня

Защитник главы КГГА рассказал, что система водоснабжения Киева не может работать полностью на генераторах, поэтому идет работа над восстановлением энергоснабжения, но иногда могут быть подключены электрогенераторы.

По его словам, в тех районах, где есть проблемы с водоснабжением, будут приняты меры, чтобы люди могли набирать воду.

Он также рассказал, что в Печерском районе Киева есть попадание в жилой дом, поэтому там частично перекрыто движение транспорта и после завершения аварийно-восстановительных работ его откроют.

О том, что в столице ожидают восстановления электроснабжения в ближайшее время сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 октября Россия атаковала Киев и еще несколько областей. В результате атаки в шести районах Киева есть перебои с энергоснабжением. В части Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Печерского, Соломенского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

