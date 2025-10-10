Ученые объяснили, почему гуси и некоторые другие птицы переворачиваются вверх лапами прямо в полете.

Если вы живете у водоема и часто видите диких гусей, то можете наблюдать необычное явление. Некоторые птицы переворачиваются в полете и летят так, пока не приземлятся. Это на первый взгляд нелогичное поведение на самом деле имеет причины, как и всё в природе.

Ранее мы писали, почему исчезли воробьи в Украине и как им можно помочь.

Почему гуси летают вверх ногами

О необычном способе полета рассказало издание BBC. Все началось со снимка фотографа Винсента Корнелиссена, на котором изображен гусь, летящий спиной вниз. При этом голову и шею птица держала в нормальном положении.

Видео дня

Фотография вызвала ажиотаж в интернете и завирусилась в Твиттере. Пользователи удивлялись, почему гусь так летал, и высказывали разные предположения. Некоторые люди называли фото подделкой, но фотограф уверял, что снимок подлинный. К тому же Корнелиссен не единственный, кто заснял перевернутых гусей. Такие видео можно найти в интернете, хотя явление встречается редко.

Причину того, почему гуси переворачиваются вверх ногами во время полета, назвал сайт Amusing Planet. Птицы поворачивают туловище перед посадкой, чтобы изменить аэродинамику крыльев. Таким образом они ускоряют приземление и стремительно падают на землю. Это позволяет гусю быстрее сбросить высоту, чтобы, к примеру, оторваться от хищников или поймать добычу.

Для такого полета есть даже отдельное название. "Whiffing" - вот как называется явление, когда гуси переворачиваются прямо в полете.

В статье также сказано, какие птицы могут летать вверх ногами помимо гусей: это чибисы, большие веретенники, турпаны и жёлтоногие улиты.

Впрочем, существует и альтернативная теория такого поведения. По мнению некоторых специалистов по птицам, гуси таким образом просто выпендриваются перед собратьями.

Вас также могут заинтересовать новости: