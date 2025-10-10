В городе и по Одесской области объявлена желтая опасность.

На сегодня, 10 октября, в Одессе объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"В течение суток 10 октября ожидается ветер северо-западный, 15-17 м/с", - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, сильный ветер ожидается и по территории Одесской области.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе

10 октября в Одесской области будет облачно. Ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы будут достигать 15-17 м/с. Днем воздух прогреется до +12°...+17°.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость составит 1-2 км.

В Одессе сегодня также будет облачно и пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, скорость порывов 15-17 м/с. Столбики термометров покажут +14°...+16°.

Также вдоль побережья Одесской области из-за сильного ветра ожидается значительное волнение моря.

30 сентября Одессу охватил сильный ливень, который вызвал масштабный потоп и привел к трагическим последствиям.

В результате непогоды погибли люди, среди жертв - ребенок. Сотни зданий получили повреждения, автомобили оказались в воде, а некоторые водители вынуждены были оставлять транспорт и убегать пешком. Работа общественного транспорта была полностью парализована.

На следующий день из-за подтопления школы и детские сады не работали. По факту трагедии правоохранители начали уголовное расследование.

