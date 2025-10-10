'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоят доллар и евро в пятницу

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 10 октября, подорожал на 2 копейки и составляет 41,67 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 48,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,07 гривни, а евро - по курсу 47,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 10 октября, снизился на 24 копейки и составляет 48,54 гривни.

Нацбанк установил на 10 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 11 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,21 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 6 копеек и составляет 41,72 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,25 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 48,60 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,80 гривни за евро.

