Ученые установили, что зеленый чай может помочь организму сжигать жир и регулировать уровень сахара в крови. В исследовании с участием мышей с ожирением он улучшил метаболизм и здоровье мышц, не нанося вреда худым животным. Об этом пишет ScienceDaily, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Cell Biochemistry & Function.

Чтобы изучить влияние зелёного чая на ожирение, исследовательская группа в течение четырёх недель кормила мышей высококалорийной диетой, богатой жирами, и так называемой "диетой кафетерия", имитирующей западную диету, рассказала руководитель исследования Розмари Оттон.

После этого начального этапа животные ещё 12 недель проходили эксперимент с зелёным чаем. В течение этого периода они продолжали высококалорийную диету, но некоторые из них начали получать стандартизированный экстракт зелёного чая в дозе 500 мг на килограмм массы тела внутрижелудочно. Для человека это количество эквивалентно потреблению примерно 3 граммов зелёного чая в день, или трёх чашек.

Предыдущее исследование, опубликованное в августе 2022 года в журнале European Journal of Nutrition, показало, что у мышей с ожирением, получавших зелёный чай, наблюдалось снижение массы тела до 30%. "Если человек теряет от 5% до 10% массы тела, это уже очень много. Поэтому этот результат, полученный на животных, очень важен", — говорит профессор.

Влияние на мышечную ткань

Ещё одним важным моментом последнего исследования стало сохранение мышечной морфологии. Ожирение обычно вызывает уменьшение диаметра мышечных волокон, но зелёный чай предотвратил атрофию мышц.

При этом, по словам Оттон, есть данные, указывающие на то, что зелёный чай не влияет на вес худых животных. "Он способствует снижению веса у тучных животных, но поддерживает сбалансированный вес у худых. Это показывает, что для действия чая, по-видимому, необходима среда с избытком питательных веществ", - говорит она.

По словам учёной, одна из гипотез, объясняющих механизм влияния зелёного чая на ожирение, связана с адипонектином – белком, вырабатываемым адипоцитами, который обладает противовоспалительными и метаболическими свойствами.

Эффекты в реальной жизни

Несмотря на обнадеживающие результаты исследования на мышах, Оттон отмечает, что пока невозможно определить безопасную и эффективную дозу зелёного чая для человека.

"Идеал — это постоянное употребление, как мы видим в азиатских странах. В Японии, например, люди пьют зелёный чай каждый день на протяжении всей жизни, и уровень ожирения там низок", — размышляет она.

