В некоторых реках из-за роста численности чебачка уменьшилось количество пескарей, поделился ученый.

В Украину еще во времена СССР с Дальнего Востока попала рыба под названием чебачок амурский. Этот вид рыб не только прижился в наших водоемах, но и начал нести угрозу "коренным жителям".

Проректор по научной работе Днепровского национального университета им. Олеся Гончара, доцент, кандидат биологических наук, ихтиолог Олег Маренков рассказал УНИАН интересные факты об опасной рыбке, а также указал на то, как можно сократить ее численность.

Когда и откуда у нас появилась эта рыба? Насколько быстро она размножается?

Амурский чебачок - это маленькая и, на первый взгляд, неприметная рыбка, родом с Дальнего Востока. Ее родина - бассейн реки Амур, которая протекает в Китае. Эта рыба попала в наши водоемы вместе с мальками дальневосточных рыб - белого толстолобика и белого амура. В 50-60-х годах прошлого века белого толстолоба и белого амура очень активно завозили, выращивали в прудах и вселяли в водоемы для биомелиорации (борьбы с водорослями - УНИАН), для развития рыбного хозяйства. Амурский чебачок просто попал в наши водоемы вместе с этими рыбами.

Видео дня

И очень интересно то, что у нас белый толстолобик и белый амур в водоемах не размножаются естественным путем, не нерестятся - им нужны высокие температуры и круговые течения, а вот амурскому чебачку наши условия подошли, и он размножается.

Эти рыбки живут всего три года и в первый год жизни уже могут достичь половой зрелости. На следующий год они с мая по сентябрь два-три раза могут нереститься. Пара амурских чебачков за сезон может отложить до тысячи икринок, и при благоприятных условиях достичь половой зрелости смогут примерно 2-4 рыбки. Это вроде бы и немного, но ежегодно каждая пара амурских чебачков может в разы увеличивать свою численность.

Итак, амурский чебачок случайно попал в наши пруды, водохранилища Днепра, прекрасно себя чувствовал и потом начал свою экспансию на другие водоемы - переносился течением, плавал, люди его переселяли. И таким образом амурский чебачок в 60-х годах распространился по водоемам Украины.

Чем он опасен?

Амурский чебачок - это не прямой хищник, который поест все наши аборигенные виды рыб, но есть скрытая угроза, и она достаточно серьезная. Амурские чебачки живут в прибрежной зоне, быстро размножаются и всеядны. Они едят зоопланктон, то есть мелких рачков разных, а также икру рыб и их мальков. И таким образом амурский чебачок в естественных водоемах может выедать аборигенные виды рыб (к примеру, пескарь, горчак, плотва, красноперка). В некоторых реках, например, таких как Самара, Волчья, из-за роста численности чебачка уменьшилось количество пескарей.

К тому же, чебачки амурские могут проявлять агрессию - сбиваться в стайки и нападать на рыбок, которые плавают поблизости, откусывать их плавники, повреждать им чешую. Чебачок амурский также может подплывать к людям и искать пищу на их теле - откусывать различные наросты на коже.

В каких водоемах он живет, где его больше всего?

На самом деле чебачок обитает почти во всех водоемах Украины. Он есть в бассейне Днепра, в бассейне Дуная, в поймах, в разных реках, озерах, каналах, в болотах и даже встречается в водоемах-охладителях атомных станций.

Этот вид рыб очень вынослив - переносит загрязнения, выживает в условиях дефицита кислорода, поэтому успешно адаптируется к неблагоприятным условиям, например, к летней духоте или недостатку кислорода зимой. У нас во всех водохранилищах Днепра чебачка достаточно большое количество.

К чему привело появление этой рыбы?

Чебачак меняет баланс в экосистеме. Он может вытеснять местные виды и уменьшает биоразнообразие путем доминирования. Он может стать видом-доминантом в прибрежных участках - то есть тем, который встречается в наибольшем количестве.

А любое изменение в экосистеме, в биоразнообразии, которое приводит к монодоминированию, то есть к доминированию одного вида, - это нехорошо, поскольку нарушаются цепи питания, уменьшается биоразнообразие.

Чебачка мы видим как вид, который связан с другими рыбами в экосистеме, но все же были случаи, когда мы в прудах Днепропетровской области замечали доминирование именно чебачки, в водоемах было мало других видов рыб.

Можно ли есть эту рыбу?

Амурского чебачка можно есть - эта рыба неядовита и не переносит заболевания или паразитов, которые опасны для человека. Но она мелкая - растет максимум до 8 сантиметров, имеет маленькие кости и чешую. Мясо чебачка белое, его можно потреблять, но эта рыба почти не имеет кулинарной ценности, потому что, чтобы наесться, ее надо много наловить.

В кулинарии чебачок непопулярен. Обычно рыбаки его отдают котам или используют как наживку для ловли рыб-хищников, в частности, таких как щука, судак, окунь.

Кстати, в экосистеме чебачок также стал пищей для хищников - им лакомится окунь, судак, щука и сом. Потребляя эту рыбу, хищники контролируют ее численность.

Как бороться с амурским чебачком?

Чебачок с 60-х годов уже укоренился в водной экосистеме, но нужно не допускать его распространения в тех водоемах, в которых его нет. К примеру, на заповедной территории не допустить вселения этой рыбы в озера, которые почти не почувствовали влияния человеческой жизнедеятельности.

Изъять чебачка из экосистемы почти невозможно, поскольку потравить эту рыбу нельзя, потому что это не экологично. Нарушить ее циклы размножения также нельзя, поскольку для размножения ей нужны те же условия, что и для других видов рыб, поэтому можно нанести вред не только чебачку.

Возможно, для борьбы с этим видом рыб стоит объяснять рыбакам-любителям, что эту рыбу нужно максимально вылавливать и не отпускать. Некоторые любители могут поймать такую рыбку и потом отпустить, потому что подумают, что это какая-то маленькая рыбка и еще должна подрасти. А на самом деле она сама по себе маленькая. Правилами любительского рыболовства не запрещено вылавливать чебачка в любом количестве.

справка Олег Маренков Проректор по научной работе Днепровского национального университета им. Олеся Гончара Олег Маренков в 2010 году окончил биологический факультет Днепровского национального университета им. Олеся Гончара - получил диплом магистра. Потом поступил в аспирантуру Института рыбного хозяйства и параллельно работал на кафедре биолого-экологического факультета Днепровского национального университета ассистентом-преподавателем. В 2016 году защитил диссертацию в Институте гидробиологии по специальности ихтиология. Позже стал доцентом на кафедре, а затем занял должность заведующего кафедрой. Принимает участие в развитии молодежных проектов - выполнении научно-исследовательских работ в лаборатории ихтиологии, гидробиологии и радиобиологии, которая сейчас функционирует при вузе. Занимал должность заместителя декана по научной работе биолого-экологического факультета, а сейчас - проректор по научной работе Днепровского национального университета.

Вас также могут заинтересовать новости: