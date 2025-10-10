Себестоимость iPhone 17 поразила исследователей: сколько на самом деле стоит смартфон

Например, один iPhone 17 Pro Max с минимальной встроенной памятью обходится Apple в 408 долларов.

Смартфоны Apple iPhone традиционно относятся к премиальному сегменту и стоят недешево – именно это часто вызывает недовольство у людей. Поэтому вполне логично, что многим любопытно узнать, какова же их себестоимость и сколько компания зарабатывает на своих клиентах.

Исследователи подсчитали, что производство iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ стоит Apple примерно 408 долларов, что соответствует примерно трети от текущей розничной цены устройства. В США такой Айфон стоит 1200 долларов, но там цена обычно без налога, не совсем актуальна для Европы. Так, версия iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ в Украине стартует от 80 000 грн или 1600 в долларах.

Самым дорогим компонентом 17 Pro Max являются процессор A19 Pro, модем 5G, модуль камеры и дисплей – 340 долларов в сумме. Это примерно 83% от общей себестоимости устройства.

Далее идет корпус (20 долларов), аккумулятор (4 доллара), 256 ГБ памяти (20 долларов) и ОЗУ (22 доллара).

Важно отметить, что разница в 790 долларов между ценой комплектующих и официальной стоимостью не означает чистую прибыль. Apple инвестирует большую сумму денег в исследования и разработку процессоров, систем камер и iOS. Глобальное производство, маркетинг и логистика также увеличивают общую стоимость.

Несмотря на то, что ни один из этих факторов не фигурирует в разборке, они являются частью того, что компания закладывает в розничную стоимость.

Напомним, новую линейку iPhone 17 презентовали 9 сентября. Известный техноблогер MKBHD назвал базовый iPhone 17 лучшим смартфоном Apple за долгие годы и чуть ли не идеальным смартфоном за свои деньги.

А модели iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получили уникальную функцию, которой нет у конкурентов. Это первый смартфоны в индустрии с прямой записью видео в формате ProRes RAW.

