С этими собаками никогда не будет скучно.

В "собачьем мире" некоторые породы имеют "непослушный" характер. Они могут грызть мебель, куда-то прятать вашу обувь или просто активно бегать за вами. Эксперты по домашним животным говорят, что жизнь с озорной породой собак может быть насыщенной улыбками и веселым настроением. Однако не всем людям могут подойти такие собаки, пишет Parade Pets.

"Озорные породы собак умные, имеют яркую индивидуальность и заставляют вас смеяться. Их игривые выходки и смелый дух делают их незабываемыми компаньонами", - заверила тренер собак в приюте Abandoned Pet Rescue Мелисса Бартоли.

По ее словам, некоторое поведение собак, такое как жевание, может свидетельствует о том, что ваша собака скучает.

"Раннее обучение и социализация являются ключевыми для озорных пород собак, как и умственное обогащение. Благодаря четким границам, положительному подкреплению и последовательности озорной щенок может стать отличным членом семьи", - отметила Бартоли.

Поэтому она и другие эксперты по домашним животным назвали породы собак, которые любят делать вред в доме.

Чихуахуа

"Энергичные и преданные, чихуахуа - это большие личности в маленьких телах. Они процветают, когда им уделяют индивидуальное внимание", - отметила Бартоли.

Другой эксперт по домашним животным говорит, что несмотря на то, что чихуахуа могут быть известны как озорные собаки, они также часто имеют тесные связи с одним человеком или небольшой группой лиц.

"Их преданность своему "человеку" или "людям" - одна из многих причин, почему владельцы домашних животных их любят", - объяснила ветеринарный ассистент в ветеринарной больнице Bahama Road Кайла Пендерграфт.

Мопс

"Любимый мопс уже на протяжении многих поколений является популярным клоуном и милой собакой-подушечкой. Эти спутники королевских семей хорошо известны своей игривостью и любопытством, а это означает, что они часто попадают в неприятности", - предупредил доктор В. Крис Хаммель, ветеринар в Lovet Pet Health Care.

Поэтому специалист рекомендует обеспечивать мопсов различными игрушками, к примеру, головоломками, чтобы держать их под контролем.

"Благодаря их мотивации едой, их относительно легко дрессировать", - добавила доктор Тереза Мануси, ветеринар в Chewy.

Однако стоит помнить о том, как они реагируют на физическую активность, особенно в определенных погодных условиях.

"Эти милые собаки с плоским лицом известны тем, что храпят и часто имеют ограничения дыхания, которые усиливаются во время активности", - предупредила доктор Мануси.

Джек-рассел-терьер

Эти собаки очень умные и энергичные, из-за чего они могут быть часто шаловливыми.

"Рассел-терьеры - это маленькие торнадо, которые прекрасно подходят для активных семей", - заверила Бартоли.

В то же время Пендерграфт добавляет:

"Рассел-терьеры - это энергичные щенки, которым нужно как-то тратить свою энергию. Важно иметь для них положительные способы расходования энергии, такие как прогулки, игрушки и дрессировка. Они очень умны, а иногда даже слишком умны для своего же блага. Они также могут грызть, поэтому предоставление им безопасных вещей для грызения может сделать их счастливыми".

Сибирский хаски

По словам экспертов, эта озорная порода нуждается в большом количестве развлечений.

"Эта энергичная порода требует много умственной стимуляции и пространства для беготни. Это очень голосистые собаки, которые часто воют или лают и требуют постоянной дрессировки с раннего возраста. Эти собаки умные и независимые мыслители, которые требуют много стимуляции, чтобы предотвратить деструктивное поведение, вызванное скукой", - предупредила Мануси.

Хаммель подчеркнул:

"Сибирский хаски имеет все: высокую энергию, высокий интеллект, выносливость и пышную шерсть - это умные и дерзкие собаки".

Курцхаар

Доктор Хаммель сообщил, что эти собаки являются энергичными, а любят их за способность к дрессировке, высокий уровень энергии, жизнелюбие и радость. Несмотря на то, что они живут, чтобы угождать, они не стесняются показывать свою дикую сторону.

"Немецкие короткошерстные овчарки нуждаются в большом количестве физических упражнений и умственного стимулирования для своего здоровья и счастья. Лучше всего им подходит большой двор и энергичные владельцы, которые любят проводить время на свежем воздухе и соответствуют их энергии. Их нюх для охоты также означает, что они любят играть в прятки, что делает их веселыми собаками, с которыми приятно проводить время", - заверил специалист.

Такса

Доктор Мануси подчеркнула:

"Эти игривые и умные собаки были выведены для охоты и нуждаются в регулярных физических нагрузках и умственной стимуляции. Они имеют острое обоняние и сильный инстинкт охотника, и из-за бездействия и скуки могут прибегать к рытью и чрезмерному лаю".

По ее словам, этих собак следует начинать дрессировать с детства и социализировать их, чтобы они смогли стать лучшими версиями себя.

Йоркширские терьеры

Бартоли говорит, что эта порода является "модной и бесстрашной".

"Они любят внимание и требуют регулярного ухода, чтобы сохранить свою шелковистую шерсть в хорошем состоянии", - предупредила она.

В свою очередь Пендерграфт отметила, что эта очаровательная порода может иметь "глаза больше желудка", поэтому владельцы должны избегать "шалостей", которые могут угрожать здоровью животного.

"Из-за их небольшого размера очень важно держать вне их досягаемости вещи, которые могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Слишком часто они залезают в мусорку или прачечную и нуждаются в медицинской помощи", - объяснила эксперт.

