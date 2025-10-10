Забор круглосуточно патрулируют военные без опознавательных знаков.

На планете Земля существуют разные загадочные объекты - Зона 51 в Америке, Остров Повелья в Италии, хранилище семян в Норвегии. Однако есть локация, которая очень интересует поклонников теорий заговора, и находится она на самом уникальном континенте. Узнайте, что на самом деле за забором в Австралии и почему его так тщательно охраняют.

Что в Австралии за забором

Для того чтобы понять, почему людей так интересует, что скрывается за забором в Австралии, важно осознать масштаб этой постройки. Прямо посреди пустоши с начала 20 века располагается забор длиной почти в 6000 километров, который теперь превратился в крепость. Постройка высотой в шесть метров в некоторых местах находится под напряжением, ее постоянно патрулируют военные без опознавательных знаков. Обычный человек попасть на охраняемую территорию не может, как и дрон - их тут же сбивают. Если посмотреть на континент со спутника, то вы увидите, что он поделен практически пополам этой постройкой. Узнать, что происходит за забором в Австралии, не получится - никаких фотографий или видео в общем доступе нет. Те, кто был за забором Австралии - отчаянные туристы, пытавшиеся прорваться внутрь. Они, зачастую, были тут же пойманы охраной и либо заплатили штраф, либо получили реальный тюремный срок. По крайней мере, именно так описывают локацию в сети.

Власти страны говорят, что за забором в Австралии живут кролики и дикие собаки Динго, и больше никого там нет. Сами австралийцы очень гордятся таким экологичным методом защиты от животных - по их словам, забор позволяет и фермы защитить, и никому не навредить.

Тем не менее, поклонники теорий заговора располагают собственным мнением о том, что скрывается за забором в Австралии. В сети можно встретить разные предположения - люди считают, что там находятся военные базы, радиоактивные производства, редкие растения и животные, другие цивилизации, край света, даже вход в Антарктиду. Некоторые, особенно яркие исследователи мистицизма, уверены, что за стеной сидит мировое правительство, которое смотрит на жизнь людей в прямом эфире - так же, как в фильме с Джимом Керри "Шоу Трумана". Они подкрепляют свое мнение снимками с гугл карт, где видно, что в южной части Австралии никто не живет. Там изображены названия населенных пунктов, но если попытаться прогуляться по этим местам онлайн, окажется, что это просто трассы, фотографии которых могли быть сделаны где угодно.

Многие блогеры, которые живут на континенте, приезжали и показывали своим подписчикам, что прячут за забором в Австралии власти. Оказалось, что ничего - на тех участках забора, которые удалось заснять путешественникам, нет ни военных, ни вооруженной охраны. За забор можно даже квадрокоптер запустить. Несмотря на большое количество таких доказательств, некоторые люди все равно продолжают верить в заговоры, поэтому каждый сам для себя решает, зачем на самом деле нужен тот самый загадочный забор.

