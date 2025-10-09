Православный праздник сегодня в народе прозвали Евлампий Зимоуказатель.

10 октября по новому церковному календарю православные вспоминают святых Евлампия и Евлампию, пострадавших за христианскую веру. Эта дата имеет ряд народных традиций и примет, по которым судят о наступающей зиме и погоде. Об обычаях этого дня, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

10 октября (в старом календаре это 23 октября) в православии вспоминают мучеников Евлампия и Евлампию.

Евлампий и Евлампия - брат и сестра, которые жили в IV веке в городе Никомидия (город в Малой Азии, ныне Турция). В те времена правил император-язычник Максимилиан, который устраивал жестокие гонения на христиан. Однако Евлампий не боялся открыто исповедовать христианскую веру. Как-то правитель велел всем, кто не поклонялся языческим богам, а был христианином, покинуть город. Евлампий публично высмеял этот приказ - мол, правитель борется не с врагами, а с подданными.

За это Евлампия арестовали и привели на суд. Его сестра, Евлампия, узнав об этом, поспешила к брату, чтобы поддержать его и также не побоялась открыто признаться в своей вере. Тогда их обоих бросили в котел с кипятком, но он не причинил им вреда. Изумленные палачи решили сжечь святых, но и огонь не коснулся их. Тогда Евлампия отправили на казнь, его сестра умерла в тот же день.

Какой праздник сегодня церковный по новому стилю отмечают еще:

вспоминают святителя Амфилохия Киево-Печерского, епикопа Владимир-Волынского;

Собор Волынских святых;

мученика Феотекна Антиохийского;

преподобного Вассиана Константинопольского, игумена;

преподобного Феофила, исповедника;

Браиловской иконы Богородицы.

С какими молитвами обращаются, обычаи этой даты и что сегодня нельзя делать

В этот обращаются в молитвах к Евлампию и Евлампии - просят дать духовную силу, стойкость и найти утешение в трудные времена. Святые помогают тем, кто потерял веру в себя.

В народе день прозвали Евлампий Зимоуказатель - в это время определяют, какой будет предстоящая зима.

День, согласно обычаям, посвящают уборке в доме, избавляются от всего лишнего: старую одежду и вещи, которые уже нельзя носить, выбрасывают или сжигают - чтобы избавиться от накопленных болезней и неудач. Хорошие вещи, напротив, нужно отдать нуждающимся - любое добро возвращается сторицей.

Пироги на столе в этот день считаются символом сытости и благополучия на целый год.

В этот день Церковь, как и всегда, напоминает, что следует избегать ссор, осуждений и обид. Под запретом злость, зависть, месть, не стоит отказывать в помощи тем, кто нуждается в ней – как людям, так и животным.

По народным приметам, 10 октября не советуют одалживать спички или свечи - с ними из дома может уйти тепло, покой и благополучие. Нельзя прогонять приблудившуюся кошку, котенка, собаку - тем, кто поможет животному и возьмет его в дом, сулят благословение свыше.

Также в народе говорят, что на Евлампия не стоит начинать важных дел и не принимать судьбоносных решений - лучше это перенести на другую дату.

Приметы 10 октября

По погоде дня определяют, какой будет зима и когда ляжет первый снег:

гроза сегодня - к мягкой и короткой зиме;

пошел дождь со снегом - к теплому январю;

много шишек на хвойных - будут сильные морозы;

погода сухая и теплая - к долгой осени;

слякоть и грязь - снега не будет до 22 октября.

Говорят, что если в этот день нет мороза, то и зимы еще месяц не будет.

