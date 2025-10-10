Этот прибор может незаметно увеличить счета за электроэнергию.

Некоторые кухонные приборы являются настоящими "энергетическими вампирами". По мнению многих, больше всего света тянут холодильник или духовка. Но на самом деле это не так.

Все больше исследований говорят о том, что самый большой потребитель электричества на кухне прячется на виду, пишет ресурс AS. Согласно отчету датского издания Nyheder24, на самом деле самым большим потребителем электроэнергии в кухне является всеми любимая индукционная плита.

Несмотря на свою репутацию элегантной и экологичной альтернативы обычным газовым плитам, она потребляет аж 748 киловатт-часов (кВт-ч) в год. Это почти втрое больше, чем годовое потребление стандартного холодильника (речь об около 270 кВт-ч). Также эти цифры значительно превышают средние показатели потребления электрической духовки (496 кВт-ч в год).

Почему индукционные поверхности потребляют так много электричества

Хотя индукционные плиты хвалят за то, что они быстро нагреваются, такая скорость имеет высокую цену, ведь потребляет огромное количество электричества.

Когда люди готовят еду, они даже не задумываются об этом аспекте. Но этот прибор может незаметно увеличить счета за электроэнергию.

Как можно уменьшить счета за электроэнергию

Если вы хотите сэкономить на свете во время приготовления пищи, придерживайтесь нескольких простых советов:

Когда еда начнет кипеть, уменьшите мощность – нет необходимости держать конфорку на максимальной мощности все время.

Используйте меньшие конфорки, когда готовите в маленьких кастрюлях или сковородках.

Держите холодильник закрытым. Каждый раз, когда вы открываете дверцу, ему приходится работать интенсивнее, чтобы снова остыть.

Если вы задумываетесь об обновлении определенных приборов, рассматривайте технику с энергетическим классом A+++. Хотя такие приборы могут стоить дороже, в долгосрочной перспективе вы сэкономите значительные средства на счетах за электроэнергию.

