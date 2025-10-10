Сегодня ожидаются спокойные и активные условия, но без явной магнитной бури.

Перед выходными, 10 октября, магнитной бури на Земле не ожидается. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Ученые прогнозируют, что после 10 числа дня корональные дыры могут повлиять на скорость солнечного ветра.

По прогнозу, сначала появится небольшая диффузная дыра, а затем - более крупная корональная дыра.

Видео дня

Эти высокоскоростные потоки могут вызвать активные условия уже завтра с вероятностью достижения магнитной бури уровня G1.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури возникают из-за солнечной активности, когда массивные вспышки на Солнце выбрасывают в космос заряженные частицы, достигающие нашей планеты. Они влияют на магнитное поле Земли и могут вызвать временный дискомфорт у людей: головные боли, раздражительность, бессонницу или колебания давления.

В такие дни особенно важно беречь организ – избегать конфликтов, не переутомляться, больше бывать на свежем воздухе. Полезно пить чистую воду, овощи и фроукты. Также следует ограничить кофе, алкоголь и жирную пищу.

Магнитные бури нельзя остановить, но можно подготовить организм – тогда даже самые сильные колебания не повредят самочувствию.

Вас также могут заинтересовать новости: