Именно Варшава стала лидером по количеству предоставленных украинцам танков.

С начала полномасштабной войны Польша передала Украине наибольшее количество танков среди всех стран, которые помогают.

По данным Министерства нацобороны, в 2022-2024 годах Польша безвозмездно предоставила ВСУ 318 танков, среди которых T-72M/M1, модернизированные T-72M1R, PT-91 и Leopard 2.

Польша также передала:

586 бронемашин,

137 артиллерийских систем,

10 вертолетов Ми-24,

10 истребителей МиГ-29,

287 переносных зенитно-ракетных комплексов

44 ракеты "воздух-воздух";

более 100 единиц стрелкового оружия,

89 минометов,

4 реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град";

более 100 млн боеприпасов.

Общая стоимость безвозмездной помощи, включая обучение, логистику, ремонт и медицинскую поддержку, к марту этого года превысила $4 млрд. В частности, в 2022 году она составила $1,6 млрд, а в 2023-2024 - $1,3 млрд.

Также указывается, что крым безвозмездной помощи Украина закупила в Польше вооружения на 2,2 млрд евро в 2022-2023 годах. Крупнейшим контрактом стала сделка на 54 самоходные гаубицы Krab. Из них 36 уже поставлено.

Среди других закупок - 60 бронетранспортеров МТ-ЛБ, 92 САУ 2С1 "Гвоздика", 89 минометов 82 мм, 22 минометы M74 120 мм, 19 бронеавтомобилей AMZ Dzik, 1 BRDM-2 и десятки тысяч единиц стрелкового оружия.

Крым оружия и военной техники Польша передала на фронт более 19 500 терминалов Starlink.

Помощь Польше

Почти половина поляков высказались за то, чтобы их страна сократила или полностью прекратила военную помощь Украине.Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса, проведенного по заказу фонда Stand With Ukraine и портала Defence24.

Ранее правительство страны заявило, что больше не может поставлять оружие Украине.

