10 октября в Украине принято поздравлять представителей одной профессии и избавляться от старых вещей.

10 октября - значимая дата для Украины, известная профессиональным торжеством. Главное международное событие дня посвящено ментальному здоровью, а христианское - двум священномученикам. Узнайте, что сегодня за праздник наступает в нашей стране, чтобы поздравить причастных.

Какой сегодня праздник в Украине

Среди отечественных именинников даты больше всего прославились поэт Михаил Драй-Хмара, математик Михаил Кравчук, военнослужащий "Азова" и Герой Украины Святослав Паламар и певица Нина Матвиенко.

Официальный праздник сегодня в Украине - День работников стандартизации и метрологии. Нужно поздравить специалистов, которые занимаются разработкой стандартов для товаров и услуг, проверяют качество продукции и выдают соответствующую документацию.

Какой сегодня праздник церковный

Святых брата и сестру Евлампия и Евлампию Никомидийских чествуют в эту дату по новому стилю. Праздник сегодня по старому календарю проводится в честь священномученика Калистрата Воина и святого Гимнасия.

Какой сегодня праздник в мире

Психиатрические организации 10 октября отмечают Международный день психического здоровья, посвященный поиску способов профилактики и лечения заболеваний психики. Лучший способ его отметить - записаться на консультацию к психотерапевту.

Не менее важные и интересные всемирные праздники сегодня - это День яйца, День каши, День бездомных людей, День ветеринарной медсестры, День борьбы со смертной казнью.

Есть несколько известных на весь мир людей, рожденных в эту дату: художник Антуан Ватто, физик Генри Кавендиш, композитор Джузеппе Верди, путешественник и океанограф Фритьоф Нансен, скульптор Альберто Джакометти и драматург Гарольд Пинтер.

Какой сегодня праздник в народе

Поскольку синоптиков в прошлые столетия не было, предсказать погоду людям помогали приметы. Об этой дате говорили такое:

пчелы и бабочки пропали с улицы - скоро похолодает;

гром предвещает теплую зиму без снега;

если идет дождь, то весь октябрь будет дождливым;

чем больше шишек на елке, тем холоднее будет зима.

Согласно давним обычаям, удачен сегодня праздник для избавления от старых, сломанных предметов. Если вынести хлам из дома, то вся семья оздоровиться. Также можно заняться благотворительностью, сделать пожертвование для нуждающихся.

Зная, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться святым Евлампии и Евлампию об облегчении душевных страданий, утешении, прибавлении мужества.

Что нельзя делать сегодня

Под запретом ссоры, обман, клевета, обсуждение других людей за спиной. Не стоит выносить мусор и стричь волосы. Также важно помнить, какой праздник 10 октября неудачный для одалживания другим своих денег и бытовых вещей - с ними вы отдадите другим счастье.

