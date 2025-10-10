Они выразили свои соболезнования пострадавшим и поблагодарили ВСУ.

В ночь на 10 октября россияне совершили очередной массированный налет на столицу с применением ударных БПЛА "Шахед" и ракет. В результате атаки известно о повреждении энергоинфраструктуры и жилых домов, а также, по словам Виталия Кличко, 12 человек пострадали. Сейчас многие районы Киева без света и воды.

Звезды украинского шоу-бизнеса уже отреагировали на агрессию врага в своих соцсетях и показали, как пережили эту ночь. В частности, певица Светлана Тарабарова опубликовала фото одного из поврежденных домов в столице и медиков, которые помогали людям на местах попадания дронов.

"Тяжелая ночь", - подписала кадр артистка в своем Instagram.

Танцор Женя Кот также высказался об атаке врага в Instagram так:

"Так громко, что я аж подскочил. Я уже не знаю, как их назвать..."

А вот блогерша Даша Квиткова показала в своем Instagram, как пряталась в машине на паркинге с маленьким сыном Львом во время обстрелов столицы.

"Мама, такой сильный взрыв"... Россияне наносят массированный удар по нашим городам. Берегите себя", - написала она.

Шеф-повар Лиза Глинская тоже опубликовала фото с одной из дочерей и написала о пережитой атаке в своем Instagram так:

"И снова страшная ночь... Но мы продолжаем жить. Спасибо нашим защитникам".

Об атаке врага высказалась и жена ведущего Григория Решетника - Кристина.

"Удары такие... Так громко, не прекращаются", - подчеркнула блогерша в своем Instagram.

Ее муж также не смог сдержать эмоций. Григорий отметил, что пришлось постоянно будить трех сыновей и переносить их в безопасное место.

"Очень сложная и шумная ночь, постоянная тревога, носим детей туда-обратно, хочется, чтобы они хоть как-то поспали, правда, вскакивают каждый раз от взрывов. Ненависть к соседям укоренилась уже генетически. Желание одно - чтобы они распались, развалились, исчезли навсегда с карты мира. Но самое главное - искренняя благодарность нашим Силам Обороны - без вас не было бы нас", - написал Решетник в Instagram.

Напомним, ранее юморист Максим Галкин эмоционально отреагировал на ракетный удар россиян по Сумах.

