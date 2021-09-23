Теперь находчивому нарушителю ПДД грозят штрафы.

Водитель Mercedes-Benz G-класса попытался оригинально избежать платы за парковку в центре Киева и прикрыл автомобильные номера медицинскими масками.

Видео очевидца публикуют местные Telegram-каналы.

Машину заметили возле красного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. На опубликованных кадрах видно, что часть цифр на задних и передних номерах авто скрыты натянутыми голубыми масками. При этом сам внедорожник припаркован с нарушением ПДД.

"Современные проблемы требуют современных решений", - говорится в описании ролика.

В правоохранительных органах говорят, что водителю грозит административная ответственность, а именно штрафы, пишет Obozrevatel: 850 гривень за сокрытие номеров и 340 гривень за неправильную парковку.

Это не первый такой случай, в том числе и возле красного корпуса университета Шевченко. В частности, 15 сентября заместитель главы КГГА Константин Усов опубликовал фото другого внедорожника, припаркованного возле учебного заведения.

"Становишься на платную городскую парковку в самом центре Киева, возле Красного корпуса КНУ им. Т. Шевченко. Решаешь, что платить за парковку - это слишком мелко для такого аристократа как ты. Чтобы не получить штраф, как настоящий ниндзя камуфляжа прячешь номера своего транспортного средства... медицинской маской. Все равно получаешь штраф 700 гривень", - отметил Усов.

Ранее в канадском городе Порт-Алберни посетитель справил нужду на прилавок в ответ на просьбу персонала надеть медицинскую маску. А в Киеве водитель Alfa Romeo припарковался на газоне и застрял.

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Автор: Катерина Комолова