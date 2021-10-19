Женщина жива и проходит лечение.

Жуткая ситуация произошла в Ивано-Франковской области. Бешеный пес покусал свою хозяйку.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы области в Facebook.

В городе Городенка пес напал и порвал свою хозяйку. У животного выявили бешенство.

"Ивано-Франковской региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы установлено бешенство собаки, которая принадлежала гражданину (собака нанесла укус владелицы) г. Городенка Городенковской ОТГ Коломыйского района Ивано-Франковской области. Заболевание выявлено по результатам лабораторного исследования методом люминесцентной микроскопии", - говорится в сообщении.

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Глава Городенковской общины Богдан Кобылянский в комментарии Суспильному рассказал, что покусанная женщина в удовлетворительном состоянии и проходит лечение.

Как ранее сообщал УНИАН, из-за бешеной лисицы ввели карантин в поселке Колки Волынской области. Дикое животное во дворе посреди ночи загрыз пес, однако выяснилось, что лиса была больна бешенством.

Автор: Анастасия Горбачева