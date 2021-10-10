Дикое животное ночью забрело в один из местных дворов, где его загрызла собака.

Из-за бешеной лисицы ввели карантин в поселке Колки Волынской области.

Дикое животное во дворе посреди ночи загрыз пес, однако выяснилось, что лиса была больна бешенством, говорится в сюжете ТСН.

Хозяин собаки говорит, что видел как ночью пес сцепился со зверем.

"Собачка уже была старенькой, но, вижу, справилась с работой. Утром повез лису в лабораторию, чтобы определили, она бешеная или нет", - рассказал мужчина.

Анализы показали, что у лисицы бешенство. Сейчас хозяин двора и его сын под наблюдением медиков: оба касались трупа животного. Пса же пришлось усыпить.

Теперь в поселке на два месяца объявлен карантин. Всех домашних животных начали бесплатно вакцинировать, ветеринары сами обходят дома.

"Очень большая опасность, если животное даже контакт какой-нибудь, облизывает или ластится, каким-то образом слюна попадает на рану или слизистые оболочки", - отметил специалист в комментарии журналистам.

При этом к ветеринарам прислушиваются не все. Некоторые жители наотрез отказываются вакцинировать своих питомцев, а без согласия хозяина животных не прививают.

Поселок находится в менее чем километре от леса, откуда, вероятно, и прибежал зверь. По словам местных жителей, из-за такой близости дикие животные часто забредают к людям.

Ранее в Тернопольской области бешеная кошка покусала двух мужчин - в селе объявили карантин. А над Херсонской областью с самолетов разбрасывали вакцину от бешенства.

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Автор: Катерина Комолова