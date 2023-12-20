От отбывания наказания прикарпатца освободили, установив ему испытательный срок продолжительностью 2 года.

Ивано-Франковский городской суд освободил от наказания местного курьера, который пополнял свою карточку фальшивой валютой через терминалы "Приватбанка", а затем снимал с нее гривни в банкоматах. За такие действия он получил два года условного срока.

Как сказано в приговоре суда, принятом 19 декабря, обвиняемый приобрел 24 поддельные купюры номиналом 50 евро в 2017 году. В марте 2018 года мужчина четыре раза пополнял фальшивой валютой свою банковскую карту. После этого в банкоматах "ПриватБанка" снимал деньги с карты в украинской валюте. За несколько таких операций он снял 39 тысяч гривень.

В суде мужчина покаялся и просил суд строго его не наказывать. Суд учел, что обвиняемый имеет на иждивении ребенка, не является ранее судимым и назначил ему 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. От отбывания наказания прикарпатца освободили, установив ему испытательный срок продолжительностью 2 года. Также он должен оплатить 44 187 грн за проведение экспертиз.

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