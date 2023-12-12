Также распространяются сообщения о невозможности оплатить проезд в метро и покупки в магазинах.

Из-за сбоя в работе оператора "Киевстар" могут наблюдаться проблемы с работой некоторых банкоматов и терминалов "ПриватБанка", в том числе при оплате картой в магазинах.

"Некоторые банкоматы и терминалы работают с использованием мобильных сим-карт, и, если это карта сети "Киевстар", то это влияет и на работу устройства", - сообщили УНИАН в банке.

Также в СМИ сообщают, что люди жалуются на невозможность оплатить покупки в магазинах и проезд в метро.

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Сбой в "Киевстар" - что известно

Сегодня утром стало известно, что в работе украинского оператора Kyivstar произошел мощный сбой. Пользователи массово сообщают об отсутствии связи и интернета. Кроме того, не работает сайт оператора.

Также невозможно воспользоваться национальным роумингом из-за того, что сеть Киевстара не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов, заявил директор департамента по развитию мобильной связи Министерства цифровой трансформации Украины Станислав Прибитько.

По данным источников dev.ua, причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро сети.

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