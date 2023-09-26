Эксперты советуют тщательно проверять компанию-работодателя и не переводить средства за трудоустройство.

Сайт по поиску работы Work.ua ежемесячно блокирует более 3000 попыток обмана людей. Компания поделилась наиболее распространенными мошенническими схемами на рынке труда.

"Мошенники и махинаторы с работой - это экономические вредители, паразитирующие на человеческих слабостях и ситуации в стране с целью наживы. Чтобы не стать жертвой их "робицянок", нужно знать, как распознать ловушки, которые псевдораседавцы расставляют в интернете", - отметили в компании.

Модераторы Work.ua сделали подборку самых распространенных схем, которых следует остерегаться.

Видео дня

Одна из схем - "Подписывайтесь на телеграм-канал и получайте от $1000". По этой схеме, самые популярные каналы-миллионники в телеграмме распространяют сообщение с призывом: "В Украине полно вакансий, где даже новичкам платят от $1000, а большинство населения до сих пор работает за копейки, думая, что без опыта работу не найти, надо хорошее резюме и высшее образование. Подписывайтесь, и получайте хорошие деньги, даже если ничего не умеете".

Администраторы телеграм-каналов вводят в заблуждение пользователей и переливают трафик по различным телеграм-каналам. Цель этой схемы - перепродажа канала с переименованием под другую тематику или бизнес на работодателях. На фоне дефицита кадров работодатели платят администраторам за рекламу вакансий. Конечно, качество работы или соответствие заявленным зарплатам в телеграм-каналах никто никому не гарантирует.

Схема "Нужны сотрудники с "трудовой этикой", обещанная зарплата: 550-2500 грн в день. Пользователь получает сообщение на телефон с текстом: "Привет, я региональный менеджер и сейчас ищу сотрудников на неполный рабочий день. Вы можете легко выполнять заказы на продажу в свободное время с помощью мобильного телефона. Заработная плата 550-2500 грн в день".

Подобные сообщения поступают украинским пользователям из-за границы, о чем свидетельствует небрежный перевод объявления и переписки с администратором, который общается "кривыми" текстами-скриптами. Цель схемы заключается в завладении персональными данными, которые украинских пользователей просят прислать для регистрации на работу.

Следующая схема "Оформите карту для выплат", обещанная зарплата - в пределах средней по рынку. В ответ на отзыв на вакансию "Представитель компании" предлагает соискателю открыть счет и оформить карту для выплаты будущей зарплаты. Карточка нужна от определенного банка или финансового сервиса, "работодатель" делится с кандидатом ссылкой на оформление.

Предложение работы в таком случае выступает как повод зарегистрироваться и оформить банковскую карту по реферальной ссылке. По факту это не работа, а схема наращивания клиентской базы, чтобы получать бонусы от банка или сервиса.

Схема "Пройдите платные курсы или внесите страховой взнос". Кандидат откликается на вакансию, а после прохождения собеседования получает ответ, что он подходит, но не имеет достаточного опыта. Поэтому работодатель предлагает кандидату получить работу после повышения квалификации, пройдя дополнительные курсы. Схема со страховым взносом действует похоже, только в этом случае кандидат уже принимает предложение работы и затем работодатель просит внести плату за страхование рабочего ноутбука.

"Курсы оказываются платные, а страховой взнос — обычная схема для выманивания средств. Кандидат платит деньги, тратит свое время и в результате ничего не получает — работодатель исчезает из связи", - говорится в сообщении.

Следующая схема - "Роскошная жизнь и мошенническая романтика "офисников", обещанная зарплата: от 15 000 грн в неделю — верхней границы нет.

Вакансии этих мошенников прикрываются должностями: менеджер по работе с клиентами, менеджер по обслуживанию, менеджер по продажам и тому подобное. Опыт не требуют. "Офисы" расположены по всей Украине, преимущественно в крупных городах.

"Офисы" выманивают средства у людей. Телефонное мошенничество с банковскими счетами, кредитными картами. Заманивают работников в такие компании высокой зарплатой в долларах, роскошной жизнью, часто патриотизмом, ведь обманывать нужно россиян. Но на самом деле обманывают всех, в том числе и украинцев, и за мошенничество предусмотрена уголовная ответственность.

Схема "Брачные агентства", обещанная зарплата: 18 000 - 60 000 тыс. грн. Такие "работодатели" размещают вакансии "переводчик", "оператор чата", "менеджер по работе с клиентами" и тому подобное. Как и "офисные работники", заманивают соискателей привлекательными фразами о доходах в валюте, еженедельными выплатами и отсутствием знаний и навыков, которым обучают. Подобная занятость заключается в выманивании денег у иностранцев, мечтающих познакомиться с привлекательными украинками.

В Work.ua также предоставили советы, как минимизировать риск натолкнуться на мошенника:

Не переводите деньги за трудоустройство.

Ищите информацию о компании в интернете, посмотрите сайт, почитайте отзывы.

Не передавайте личные данные и номера банковских карт неизвестным лицам.

Не регистрируйтесь и не проходите верификацию на неизвестных сайтах.

Внимательно проверяйте и вводите адрес сайта компании или имя пользователя соцсетей, с которым ведете переговоры о работе.

Включите критическое мышление, если вакансия или поведение рекрутера вызывают у вас подозрения или сомнения.

Помните, честные работодатели открыто говорят о себе и предоставляют необходимую информацию. Получать высокую зарплату без знаний и опыта за работу по несколько часов в день — это выдумка мошенников.

Ситуация с трудоустройством в Украине

По состоянию на февраль 2023 года количество официальных безработных в Украине превысило 150 тысяч человек. Больше всего среди безработных женщин - 71%.

В мае 2023 года УНИАН писал о том, где в Украине можно найти работу и сколько за нее платят.

По данным НБУ, количество официально зарегистрированных безработных в Украине в августе упало до рекордного минимума в 108,7 тыс. человек. При этом во время полномасштабной войны наивысшего значения показатель официальной безработицы достиг в июне 2022 года – 316,4 тыс. человек, после чего уменьшался с каждым месяцем.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, в августе составило 45,4 тыс. человек. В прошлом году таких безработных было в пять раз больше - 230,5 тыс. человек.

Согласно июльскому инфляционному отчету НБУ, уровень безработицы в Украине будет постепенно сокращаться: до 19% в текущем году и до 16,9% и 14,4% соответственно в последующие годы.

Вас также могут заинтересовать новости: