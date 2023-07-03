По данному факту начата служебная проверка.

Работники ТЦК в Хмельницкой области вляпались в скандал, пытаясь вручить повестку. Мужчины ворвались с угрозами в частный дом.

Соответствующее видео появилось в сети. На обнародованных кадрах видно, как работники военкомата ворвались в частный дом в Деражне. Представители ТЦК заявили, что якобы имеют право так себя вести, что крайне возмутило мужчину и он попытался выгнать военкомов, которые принялись угрожать ему "сломать ногу".

"На телефон снимать нельзя. Я – майор полиции. Я тебе покажу свое удостоверение. Я тебе сейчас ногу сломаю, выходи во двор. Ты сам себе ее сломаешь, и голову тоже, спорим? Когда будешь убегать от нас. Мы не врывались к тебе, я нормально вошел в дом", – говорил работник ТЦК.

После огласки на инцидент отреагировали в пресс-службе Хмельницкого областного ТЦК и СП в Facebook. Там заявили, что назначена служебная проверка по результатам которой будет принято решение.

"Вместе с тем, обращаем внимание, что командование Хмельницкого ОТЦК и СП строго осуждает любого рода физическое насилие! С нашей стороны будут осуществлены все необходимые мероприятия, в кратчайшие сроки будут установлены подробности и приняты все необходимые решения!" - подытожили в ТЦК.

Скандалы с сотрудниками ТЦК - последние новости

Недавно пьяный сотрудник ТЦК в Ужгороде избил жену военного. Женщина сообщила, что майор ОТЦК Вари Константин Владимирович сначала пристал к ним в магазине, а они вышли, то ударил ее кулаком в челюсть и в висок.

После огласки инцидента в полиции Закарпатья начали досудебное расследование по делу о нанесении женщине телесных повреждений сотрудником Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Это уже не первый скандал с участием сотрудников ТЦК и СП. В связи с этим первый заместитель министра обороны Александр Павлюк объявил о проверке работы ТЦК и СП во всех регионах Украины.

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