Пострадавшая Татьяна Новак обвинила в избиении офицера ВСУ, который работает в Ужгородском областном ТЦК. Женщина обеспокоена, что этот позорный поступок останется безнаказанным.

В Ужгороде нетрезвый майор областного ТЦК посреди улицы избил женщину в присутствии ее мужа-военного. Инцидент произошел 25 июня на остановке общественного транспорта по улице Котляревская.

Об этом рассказала сама пострадавшая, журналистка Татьяна Новак в Facebook. По ее словам, нападавшим, который нанес ей удары в челюсть и левый висок, является майор, оперативный дежурный Закарпатского ОТЦК Константин Владимирович Вари.

Пострадавшая рассказала, что она со своим мужем-военным зашли в магазин, где на кассе к ним "прицепился пьяный мужик в гражданской одежде".

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"Его первые слова были к моему мужу: "Ты воевал или с....ся (сбежал)?". Женя спокойно ответил, что воевал. Ответ мужика не удовлетворил и он продолжил на повышенных тонах допытываться: "а где? а как? а зачем поехал на ноль? а чо сейчас не там?". Мой муж спокойно отметил, что служит в 15-м горно-штурмовом батальоне, после обороны Соледара признан ограниченно годным. Это почему-то разозлило собеседника еще больше и он издал нецензурный малопонятный монолог, общий смысл которого сводился к "вы не местные и это сразу видно, зачем вы приехали, а вы знаете кто я, а я майор, это мой район, меня все знают"", - рассказала Новак.

Она отметила, что продавщица в магазине знала нападавшего и просила его успокоиться. Тем временем, офицер ВСУ подошел вплотную к супругам, размахивал руками и, по словам пострадавшей, несколько раз "толкнул ее и мужа в голову (пока открытой ладонью)".

После этого девушка с мужем вышли из магазина и решили вызвать полицию, отойдя к остановке транспорта. "Попросили продавщицу тоже набрать 102 и вызвать охрану. Наши слова она полностью проигнорировала", - добавила пострадавшая.

Уже на остановке нетрезвый майор снова подошел к паре, но в этот раз уже набросился на них с кулаками.

"Когда мой муж уже держал телефон возле уха, Костя (он же майор Константин Вари) тоже появился на остановке, бросился на моего мужа с кулаками, но почему-то передумал, резко изменил траекторию, подбежал ко мне (я стояла на пару метров позади от мужа) и ударил меня в челюсть. Да, женщину. Да, кулаком. Я упала, тогда он наклонился надо мной и нанес еще один удар кулаком в левый висок. Все было быстро и неожиданно, мой муж не успел вмешаться, а Вари сбежал", - рассказала Новак.

Пока пострадавшие ждали полицию, местные жители рассказали им, что этот работник ТЦК уже якобы не впервые нападает на людей, в том числе и женщин, но люди его "боятся и заявления не подают". "Дождаться полиции и дать показания тоже желающих не нашлось", - отметила девушка.

Самого Константина Вари правоохранители и военная служба правопорядка нашли по месту жительства.

"Задержали, "задули" на алкоголь, результат: 2.04 промилле. Скорая констатировала у меня ушиб челюсти. На месте я написала заявление, я и мой муж дали объяснения", - рассказала девушка.

Она добавила, что в травмпункте Ужгородской городской больницы у нее зафиксировали "ушиб мягких тканей головы, ушиб нижней челюсти". Полиция начала уголовное производство по статье 125 ч. 1 (Умышленное легкое телесное повреждение).

На следующий день, рассказывает Новак, им позвонили из Закарпатского ТЦК и предлагали "урегулировать все мирно", но она отказалась.

"На следующее утро, в понедельник, мы с мужем поехали в Ужгородский отдел полиции ГУНП в Закарпатской области. Пока ехали в такси, мне позвонили из Закарпатского ОТЦК и попросили встретиться, чтобы "обсудить инцидент и урегулировать все мирно". Я отказалась", - сказала пострадавшая.

Новак также рассказала, что в отделе полиции пару встретили "без энтузиазма" и дознаватель по делу Ю. Турус пригласил в кабинет лишь после "настойчивых просьб".

"В течение недели дознаватель не ответил конкретно ни на какие мои вопросы по делу. Я не знаю, изъяли ли из магазина камеры, были ли опрошены свидетели (как минимум продавщица), был ли приобщен протокол задержания с доказательствами, что Вари был в состоянии алкогольного опьянения... Мне страшно, что этот позорный поступок останется безнаказанным", - заявила пострадавшая девушка.

Другие инциденты в Украине с представителями ТЦК

Как сообщал УНИАН, 18 июня в Сети появилась информация о том, что в Одесской области представители ТЦК начали стрелять на местном рынке при попытке задержать мужчину. Также очевидцы обнародовали соответствующее видео. В полиции подтвердили факт инцидента и отметили, что конфликт, во время которого военный произвел выстрел якобы из стартового пистолета, произошел во время вручения мужчине повестки.

Между тем, в Ивано-Франковске при попытке вручить повестку работники ТЦК повалили украинца на землю. На защиту мужчины успела прийти случайная очевидица, которая и зафиксировала инцидент на видео. А в Черкассах военкомы жестоко избили мужчину при вручении повестки. В полиции подтвердили, что мужчина действительно стал жертвой жестоких побоев.

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