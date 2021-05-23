В результате падения воздушного шара в Каменец-Подольском районе один человек погиб и еще пятеро получили травмы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.
Трагедия произошла 22 мая вечером вблизи с. Кульчиевцы Каменец - Подольского района. На борту воздушного шара находился пилот и пятеро пассажиров – жители Хмельницкого и Каменец-Подольского.
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Один человек погиб, еще пять человек, среди которых и пилот, получили травмы различной степени тяжести.
Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины – Нарушение правил воздушных полетов.
Работники на месте происшествия выясняют все детали падения.
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