Мать оскорбленного ребенка неоднократная просила его вмешаться.

В Хмельницкой области составили админпротокол на директора школы, который не сообщил в полицию о случаях буллинга.

Об этом сообщают в полиции Хмельницкой области.

В августе суд привлек к ответственности мать 10-летнего школьника, который систематически травил своего одноклассника.

Мать мальчика, который пострадал от буллинга, неоднократно обращалась к директору школы с просьбой принять меры, однако результата так и не было. После этого женщина обратилась в полицию.

Читайте такжеВ Киеве пьяная мать бросила ребенка посреди улицы: мальчика доставили в больницуОб указанном случае директор должен был сообщить в полицию, но не сделал этого. Свою вину он признал.

По его словам, он не сообщил о буллинге потому, что эту должность на следующий учебный год занимать не будет и принимать решения будет новый директор.

Сразу же после принятия решения судом о подтверждении факта буллинга в школе, в отношении директора были оформлены админматериалы по ч. 5 ст. 173-4 КУоАП (несообщение руководителем учреждения образования уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о случаях буллинга (травли) участника образовательного процесса) и направлено в суд для дальнейшего принятия решения.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге директор школы отругала девочку и едва не довела ее до гипертонического криза.

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Автор: Людмила Жерновская