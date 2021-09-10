Суд подтвердил травлю пятиклассника Ромы - ему с первого класса отравляет жизнь руководительница учебного учреждения.

В одной из школ Запорожской области разгорелся скандал из-за буллинга со стороны директрисы - травлю доказали, но женщина продолжает руководить учебным учреждением.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Первой панику подняла мама пятиклассника Романа Тимчуры. Говорят, что конфликты с директрисой начались еще после первой недели учебы в школе села Малиновка - женщина наказала ребенка за бег по коридору.

"Ему еще не было 6 лет. Первая неделя обучения. И вот его сразу, на первой неделе, выставили на линейку. Ребенка после садика", - говорит Елена Тимчура.

С каждым годом ситуация становилась все хуже - руководительница школы начала оскорблять ребенка и его родных. Ситуация достигла пика, когда весной Рома заехал на велосипеде на школьное крыльцо.

"Начинает меня обзывать: "Скотина, почему ты разрушаешь нашу школу, не место тебе в школе". И еще меня больше всего задело, что она обзывала моих бабушку и дедушек", — говорит сквозь слезы сам Роман.

Любопытнее, что психолог подтвердил - Рома стал жертвой буллинга, а также районная комиссия определила факт травли. Об унижениях со стороны директрисы неофициально рассказали и другие ученики.

На этом фоне апелляционный суд еще весной признал управляющую виновной по статье "буллинг", несмотря на что она до сих пор в должности и не признает свою вину.

Адвокат Ирина Вишнякова, которую наняла семья Романа, говорит, что родителям одноклассников Романа пригрозили принятием мер в отношении их детей, если они подтвердят травлю.

Читайте такжеУнижала учителей: на Херсонщине ученицу колледжа обвиняют в буллингеОднако некоторые преподаватели подтвердили это на суде. Сейчас им работается несладко.

"Честно, хожу как на эшафот. Я могу подтвердить. Я же не случайно была в суде и я подтвердила. Человек, не обязательно учитель, просто человек, который работает с детьми, обязан поддерживать ребенка", — признается классная руководительница Ромы Ольга Панченко.

Родители считают, что директрису не увольняют, потому что она - кума председателя Малиновской территориальной громады Александра Шиша. Он, в свою очередь, открыто заявил о "высоких морально-профессиональных качествах" женщиной.

А поскольку в постановлении суда отсутствует формулировка "освободить от должности", повода расторгать трудовой договор с директрисой Шиш не видит.

Зато родителям Романа тем временем уже несколько раз предлагали перевести его в другую школу — в 8 километрах от села.

Напомним, ранее в этом году в Харьковской области суд оштрафовал на 850 грн мать школьника за травлю одноклассников.

Автор: Станислав Кожемякин