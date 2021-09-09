У одного ребенка подтвердили коронавирус.

В Хмельницком учебно-воспитательное объединение №1 (школа-детский сад) перешло с 9 сентября на дистанционный формат. Теперь ученики начальной школы и дошкольного подразделения будут обучаться дома. Это произошло из-за подозрения на отравление у детей.

Как сообщает Департамент образования и науки Хмельницкого городского совета на официальном сайте, в больницу попали пятеро детей.

Медики считают, что у учащихся объединения №1 подозрение на пищевую токсикоинфекцию и острый гастроэнтероколит неясной этиологии. Кроме этого, у одного ребенка подтвердили коронавирус.

"С целью ликвидации вспышки и стабилизации эпидемиологической ситуации, до получения результатов лабораторных исследований работа пищеблока учебно-воспитательного объединения №1 будет приостановлена. Образовательный процесс по 09.09.2021 г. в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться посредством использования технологий дистанционного обучения", - сообщают в Департаменте.

Из-за подозрения на отравление детей полиция открыла уголовное производство. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ситуации.

Читайте такжеСбившего семью с ребенком на Хортице водителя не смогли взять под стражуГоспотребслужба уже начала проверки. Специалисты отобрали на лабораторные исследования образцы питьевой воды, продуктов и готовых блюд. Также были взяты смывы из посуды и инвентаря, из холодильников и техники в пищеблоке.

11 человек, работающих в пищеблоке, лабораторно обследовали на наличие кишечной группы инфекций и стафилококк. О состоянии детей в Департаменте пока не сообщают.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Винницкой области отравились пятеро детей, две сестрички умерли. Полиция уже выяснила возможную причину трагедии.

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Автор: Полина Кузенко