В одной семьи отравились сразу пятеро детей. Жизнь одного ребенка под угрозой, узнали журналисты.

Малолетние сестры из многодетной семьи из села Крутогорб Винницкой области, которые умерли в больнице, отравились смертельно ядовитым грибом.

Отравление произошло из-за бледной поганки, сообщает ТСН со ссылкой на сведения и.о. заведующего реанимацией Гайсинской больницы Дмитрия Кондратюка.

Отравились пятеро из восьми детей, которых 40-летняя мать воспитывала одна. Семья находилась на учете в соцслужбе.

Трое детей, которые отравились и выжили, госпитализированы в областную детскую больницу. Жизнь одного ребенка – 13-летнего Вячеслава, была под угрозой.

В полиции Виннитчины отметили, что женщина не смогла объяснить, как ее дети наелись грибов.

"Они где-то там собирали грибы, она закрывала, детям она не давала их есть…", – поделились правоохранители.

Ранее в полиции сообщали, что в городе Гайсин Винницкой области 5 сентября в реанимацию центральной больницы попали две сестры в возрасте 4 и 13 лет. У девочек были симптомы острого отравления неизвестным веществом. В больницу также попал их 12-летний брат.

Правоохранители выяснили, что дети могли отравиться грибами или лесными ягодами.

СМИ узнали, что одна из сестер скончалась 5 сентября, а другая – 6 числа.

Позже журналисты выяснили, что старшей девочке было 12 лет, и ее звали Владислава.

Мать пострадавших сначала никому не говорила, что дети могли отравиться грибами и сама лечила их в домашних условиях на протяжении пяти дней.

Стоит подчеркнуть, что врачи не рекомендуют детям до 12 лет употреблять в пищу любые грибы.

После смерти девочек в полиции начали производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Окончательную причину смерти детей могут установить судмедэксперты.

В нашей стране за умышленное убийство двух человек грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Украине предусмотрено наказание за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка – это ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если человек впервые совершил такое правонарушение, ему грозит предупреждение или штраф в сумме от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (составляет 17 гривень).

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Автор: Екатерина Присяжнюк