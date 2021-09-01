На комментарии чиновника обратили внимание ЛГБТ-активисты.

Советник городского головы Хмельницкого Назарий Чепко захейтив открытие бара для посетителей с нетрадиционной ориентацией в городе.

На комментарии пользователя Instagram под никнеймом 88virnyj (14/88 используется в кругах правых как закодированное приветствие "Хайль Гитлер" – ред.) обратили внимание ЛГБТ-активисты, разместив скриншоты ветки диалога в Facebook.

Под заметкой местного сообщества, в котором интересовались мнением горожан о возможном открытии в Хмельницком бара для геев, пользователь 88virnyj ответил: "Откройте! Пусть оно станет братской могилой! Пусть оно сгорит вместе с владельцем бара".

Как оказалось, профиль принадлежит депутату Городецкого городского совета и советнику мэра Хмельницкого Назарию Чепко.

Чепко дважды безуспешно баллотировался в областной совет: в 2015-м по мажоритарному 60-му округу от "Свободы", а в 2020-м – 12-м в списке Команды Симчишина. По информации Честно, Чепко является членом ВО "Свободы".

Кроме того, после анализа Telegram-канала хмельницкой организации "Сокіл", главой которой является Чепко, Объединенная еврейская община обнаружила проявление антисемитизма.

В посте от 23.11.2019 о мероприятиях в память о жертвах Голодомора звучит призыв не забывать о том, что большинство основоположников коммунизма и создателей Голодомора в Украине якобы были евреями.

В другом посте в этом Telegram-канале от 08.03.2020 праздник 8-го марта называется "днём жидовско-коммунистических проституток", Клару Цеткин и Розу Люксембург называют "немецкими жидовками-коммунистками" и "жидовскими подружками-коммунистками", а иллюстрацией к этому посту стало изображение оголённых женских частей тела на фоне флагов СССР, Израиля и ЛГБТ-сообщества.

ОЕОУ напоминает, что согласно определению антисемитизма IHRA, "высказывание лживых, бесчеловечных, очерняющих или стереотипных обвинений, приписывание евреям ответственности за реальные или надуманные проступки отдельных еврейских индивидуумов или групп, или за действия, совершенные неевреями" является проявлением антисемитизма.

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Автор: Иван Бойко