Они погибли 15 марта на собственном дворе.

На Харьковщине правоохранители эксгумировали тела матери и сына, которые погибли во время вражеского обстрела.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, 22 декабря прокуроры Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области совместно со следователями полиции в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) провели эксгумацию двух трупов.

Установлено, что 15 марта в с. Русская Лозовая Харьковского района 77-летняя женщина и ее 61-летний сын находились на территории собственного двора.

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В это время российские военные начали обстреливать село: мать и сын погибли на месте.

Сейчас их тела направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.

Ситуация в Харьковской области: подробности

Россияне во время полномасштабного вторжения в Украину захватили ряд населенных пунктов, в том числе и в Харьковской области.

6 сентября армия Украины в этом регионе начала контрнаступательные действия. Уже 14 числа президент Владимир Зеленский сообщил, что от оккупантов освобождена почти вся область.

Стоит отметить, что враги минировали территорию и различные объекты. 3 декабря стало известно, что в Изюмском районе автомобиль наехал на взрывное устройство, погибли два человека.

В селе Долгенькое Изюмского района Харьковской области двое мужчин-местных жителей пошли искать скотину, которая потерялась, и больше не вернулись домой.